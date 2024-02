Aufschlag für die Nummer eins

LINZ. Die Nummer eins des Upper Austria Ladies, Jelena Ostapenko, ist wohlbehalten in Linz eingetroffen. Die 26-jährige Weltranglistenzwölfte aus Riga, die heute (nicht vor 20 Uhr) im Achtelfinale gegen die Qualifikantin Clara Tauson (Den) ins Geschehen eingreift, ist in ihrer lettischen Heimat spätestens seit dem Gewinn der French Open 2017 ein Top-Star. "Es ist schön, wenn die Kinder zu dir aufschauen und die Tennisplätze stürmen", berichtete die Athletin, die eine extrem aggressive Spielweise auszeichnet. Außerdem gilt sie als Heißsporn.

"Warum soll ich defensiv sein, wenn ich harte Grundschläge draufhabe?", fragt Ostapenko, die in ihrer Karriere mehr als 14,5 Millionen Dollar an Preisgeld verdient hat. Entspannen kann die Doppel-Finalistin der Australian Open 2024 in der Küche – beim Backen: "Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber andere behaupten, dass ich den besten Käsekuchen mache", erzählt sie mit einem Lächeln auf den Lippen.

Gut drauf war auch die Ukrainerin Dajana Jastremska, die die Russin Erika Andrejewa in drei Sätzen niederrang. Anschließend formte sie ein Herz – aber nicht für die Gegnerin, der sie erwartungsgemäß nicht die Hand reichte.

