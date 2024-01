22:22 - Österreichs Handball-Helden lassen Deutschland zittern

Österreichs Handball-Helden sind nicht einmal von EURO-Gastgeber und Titel-Co-Favorit Deutschland zu stoppen. Die Schützlinge von Ales Pajovic wuchsen neuerlich über sich heraus und sprachen nach dem 22:22 (12:11) in der mit 20.000 Zuschauern restlos ausverkauften Lanxess-Arena zu Köln von einem "verlorenen Punkt". Zu Recht. Denn die glänzend disponierte ÖHB-Auswahl war zwischenzeitlich schon fünf Tore (21:16) vorangelegen.

Es ist also auch ein weinendes Auge dabei. Dennoch lebt die Chance auf das Halbfinale. Österreich ist eines von nur drei Teams (neben Frankreich und Dänemark), die in diesem Turnier noch ungeschlagen sind. Am Montag (18 Uhr, ORF 1) kommt es zum Duell mit der Grande Nation, zum Abschluss der Hauptrunde heißt der Gegner am Mittwoch (15.30 Uhr, ORF 1) Island.

"Jetzt zittern wir", titelte die deutsche BILD-Zeitung: "Unentschieden nach Fast-Blamage gegen Ösis." Die Hausherren waren nie richtig in die Gänge gekommen, immer hinterhergelaufen und zwischenzeitlich am überragenden rot-weiß-roten Torhüter Constantin Möstl verzweifelt.

Der Mann mit der Nummer 98 zeigte eine Weltklasseleistung und ließ sich auch von einer Rippenblessur, die er kurz vor der Pause nach einem Sturz gegen die Stange erlitten hatte, nicht aus seinem "Flow" hebeln. Möstl parierte 46 Prozent der gegnerischen Würfe, er war der Fels in der Brandung und ohne jeden Zweifel der "Player of the Match".

"Das war unglaublich"

Topscorer auf Seiten der Österreicher war THW-Kiel-Kapitän Mykola Bilyk, der fünf Tore erzielte. "Wieder dieser Teamspirit - die ganze EM. Deutschland ist körperlich sehr stark, aber wie wir gekämpft haben, das war unglaublich. Wir haben ja auch gegen 20.000 Fans gespielt. Hut ab", staunte Pajovic. Seine Burschen schüttelten das gellende Pfeifkonzert spielerisch ab. Etliche Stangenschüsse verhinderten letztlich die Mega-Sensation. Aber selbst dieses Unentschieden ist eine Überraschung.

Lukas Hutecek und Mykola Bilyk jubeln über einen Volltreffer. Bild: EVA MANHART (APA/EVA MANHART)

Es macht Riesen-Spaß, diesem Team zuzuschauen. "Ein Punkt gegen Deutschland - das ist ein unfassbares Gefühl. Nach dieser Leistung muss man es eigentlich gewinnen. Aber wir dürfen wirklich stolz sein", betonte Bilyk.

Es bleibt dabei: Deutschland hat noch nie ein Pflichtspiel gegen Österreich verloren, zuletzt waren die beiden Rivalen bei der EM 2022 aufeinandergetroffen. Damals verlor Österreich noch relativ klar 29:34. Die Zeiten scheinen sich geändert zu haben.

Stand jetzt ist das Halbfinale für Österreich näher als für Deutschland.

