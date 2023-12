Nach Verletzungsschock: So geht es bei David Alaba weiter

Nachdem sich ÖFB-Teamstar David Alaba im vergangenen LaLiga-Spiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss zugezogen hat, verschärft sich nicht nur die Verletzungsmisere von Real Madrid, sondern droht der 31-Jährige auch die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu verpassen. Zuspruch und Unterstützung erhält Alaba nun auch von seinem früheren Klub FC Bayern: In der Sendung "Sport und Talk im Hangar 7″ bei ServusTV verriet Uli Hoeneß nun neue Details zum weiteren medizinischen Vorgehen beim 31-jährigen Leistungsträger. Am Montagabend habe Hoeneß den Österreicher zwar noch nicht erreichen können, dennoch aber dazu beigetragen, "dass er in Innsbruck operiert, von einem Arzt, zu dem wir großes Vertrauen haben."

Beistand für den Real-Star gibt es zudem von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer. "Es ist ein Schock für den ÖFB", sagte der 58-Jährige und ergänzte, Alaba sei "nicht nur Führungsspieler und ein ausgezeichneter Mensch, sondern reißt das ganze Team mit. Wir wünschen ihm das Beste und hoffen, dass er bald vollständig gesund wird."

