Florian Klein gab einen Einblick hinter die Fußball-Kulissen

Er gab etwa eine Einschätzung zu den ÖFB-Teamspielern David Alaba und Marko Arnautovic ab, die er jetzt bei Länderspielen für Servus TV unter die Lupe nimmt. „Natürlich polarisieren beide. Bei Marko zählt meistens nicht, was er sagt, sondern wie er es sagt. David ist im Fußball ganz oben und sein Leben ist dementsprechend auch anders. Aber es sind ganz normale Menschen.“

Und auch auf die eigenen Anfänge blickte Klein mit einem Schmunzeln zurück. So hat er zwar lange Zeit beim LASK gespielt, seine erste Station als Kind war aber der Lokalrivale FC Linz gewesen. An die ersten Fußball-Erfahrungen erinnert er sich, als ob es gestern gewesen wäre. „Bei uns war es so, dass 50 Kinder auf dem Rasen einfach nur drauflosspielen durften. Das gibt es heute nicht mehr.“

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

