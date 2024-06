ÖFB-Torhüter Alexander Schlager bei EURO nicht dabei

Der Salzburg-Goalie wurde nach seiner Anfang Mai erlittenen Knieverletzung nicht rechtzeitig fit, teilte Teamchef Ralf Rangnick am Freitagvormittag mit. Schlager fungierte in der EM-Quali als Österreichs Einsertormann, als wahrscheinlicher Ersatz gilt Patrick Pentz.

Abgesehen vom Schlager-Ausfall gab es zu Österreichs 26-Mann-Kader für die Endrunde vorerst keine Neuigkeiten - Rangnick entschloss sich, mit der endgültigen Nominierung bis nach dem um 11.30 Uhr in Wien beginnenden Abschluss-Training vor dem Test gegen die Schweiz zuzuwarten.

"Keiner freut sich darauf, solche Gespräche zu führen"

Der Abflug des Nationalteams ist für 17.15 Uhr angesetzt, etwa ein bis zwei Stunden davor wird der ÖFB mitteilen, wer aus dem aktuell 29-köpfigen Aufgebot den Cut nicht geschafft hat.

Rangnick wird die betroffenen Spieler am Nachmittag im Mannschaftshotel informieren. "Ich freue mich nicht darauf, und ich glaube, keiner meiner Teamchef-Kollegen freut sich darauf, solche Gespräche zu führen", erklärte der 65-Jährige, der mit 23 Feldspielern und drei Torhütern ins Turnier gehen wird.

Dass Alexander Schlager nicht zum erlauchten Kreis zählt, wurde am Donnerstagabend in einem Telefonat zwischen Rangnick und dem Keeper fixiert. "Es war so, dass sein Knie gestern oder vorgestern bei einer körpergewichtsentlastenden Laufeinheit reagiert hat. Da war klar, dass es keinen Sinn macht, darauf zu hoffen, dass er in den nächsten zwei Wochen spielfähig ist. Und wenn wir weiterkommen, wechseln wir sicher nicht im Achtelfinale oder Viertelfinale den Tormann", sagte Rangnick.

