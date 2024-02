Trotz Rekord-Gegentor: Blau-Weiß holt 1:1 gegen Salzburg

Schlimmer hätte die Partie des FC Blau-Weiß Linz daheim gegen Liga-Dominator Salzburg gar nicht starten können: Bereits nach sechs Sekunden gingen die Bullen in Führung. Es war ein Tor für die Geschichtsbücher: Salzburgs Petar Ratkov stellte mit seinem Tor einen neuen Rekord für das schnellste Tor in einem österreichischen Bundesliga-Spiel auf - und löste somit einen ehemaligen Salzburg-Kicker ab: Der Tscheche Patrik Jezek hatte im Juli 2007 beim Duell zwischen Red Bull Salzburg und Altach nach zehn Sekunden getroffen.

Ratkov sprintete bei Anstoß der Blau-Weißen sofort in die gegnerische Hälfte und setzte Torhüter Nicolas Schmid unter Druck, der einen gestoppten Ball von Abwehrchef Manuel Maranda in die gegnerische Hälfte befördern hätte sollen. Den Klärungsversuch von Schmid blockte Ratkov ab, der Ball ging direkt ins Tor.

Bitter: Bevor die Linzer den Anstoß gespielt hatten, stand Ratkov bereits in der gegnerischen Hälfte. Der Regelverstoß wurde vom Schiedsrichtergespann um Referee Alan Kijas nicht erkannt, gleichzeitig durfte dies der VAR nicht korrigieren, da ein Eingriff bei einer Anstoß-Situation nicht vorgesehen ist.

Maranda trifft nach Freistoß-Variante

Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner ließ sich trotz des Horror-Stars aber nicht aus dem Konzept bringen - und schlug eiskalt zurück: Nach einer Freistoßvariante erzielte Manuel Maranda den Ausgleich.

So turbulent die Partie gestartet war, so ruhig wurde es im weiteren Verlauf des Spiels: Blau-Weiß bekam Österreichs Serien-Meister immer besser in den Griff, ließ erst gegen Ende der ersten Hälfte Möglichkeiten des Struber-Teams zu: Kopfbälle von Fernando (34.) und Ratkov (42.) sowie ein Schuss vom Sechzehner von Luka Sucic gingen aber nicht auf das Tor.

Das Glück des Tüchtigen

In der zweiten Hälfte erhöhten die Salzburger das Tempo - die erste Top-Chance vergaben aber die Linzer: Zunächst hatte Paul Mensah den Ball nicht an Gäste-Goalie Alexander Schlager vorbeischieben können, darauf verzog Simon Pirkl nur ganz knapp (50.).

Im Anschluss war auch das Glück auf der Seite der Blau-Weißen: In der 51. Minute hatten BW-Goalie Schmid und Maranda noch im Verbund gegen Salzburg-Stürmer Fernando gerettet, zwei Minuten später musste bei einem Sucic-Schuss die Stange ein Gegentor verhindern. Auch Oscar Gloukh hatte die neuerliche Führung (64.) auf dem Fuß: Aus kürzester Distanz schoss er den Ball nur ganz knapp am langen Eck vorbei.

Die Blau-Weißen überstanden die Drangperiode - und ließen im Finish ihre Herzen auf dem Platz. Etwas zu übermotiviert war der eingewechselte Kristijan Dobras: Der XX-Jährige flog nach einem rüden Einsteigen im Finish vom Platz. Mit dem 1:1 bleiben die Linzer auch im dritten Pflichtspiel seit der Neugründung gegen die Salzburger ungeschlagen (Zwei Siege, ein Unentschieden). Auch das ist wie Ratkovs Tor wohl rekordverdächtig in Österreich.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

