"Wind-Hymne": Kaineder veröffentlicht heute seinen ersten Song

"Wind-Shanty" heißt das Lied, das ab 11 Uhr auf Kaineders TikTok-Kanal zu hören sein wird. Thematisch dreht sich der Song um die Flaute im Ausbau der Windkraft in Oberösterreich. Kaineder wählt für seine Wind-Hymne die Liedform des „Shanty“, eines traditionellen Gesangstyps von Seemännern. Den Text hat er im Stil eines Volksliedes verfasst: „Kemmts Leidln, samma gescheit, es geht ums Hoamatlaund". Die Melodie dürfte vielen bekannt vorkommen: Kaineder hat seine "Wind-Hymne" an das neuseeländische Volkslied "Wellerman" angelehnt. Das Lied ist mehrstimmig, alle Stimmlagen werden von Kaineder selbst gesungen. Aufgenommen wurde der Song im Tonstudio Audiogarten in Wallern.

Mit dem "Wind-Shanty" wollen die Grünen OÖ ihrer Ende 2022 gestarteten Kampagne „100 Windrädern für OÖ“ zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Zu hören ab 11 Uhr auf Kaineders TikTok-Kanal.

