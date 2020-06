Corona-Schutzartikel oft nur gegen Vorauskasse

Die Debatte über die Beschaffung von Schutzausrüstung durch die Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG) in der Coronakrise ging am Freitag weiter. Im Landtags-Ausschuss am Donnerstag haben "die Auskunftspersonen stundenlang Fragen ausführlich beantwortet, es liegen alle Fakten auf dem Tisch", sagte VP-Landtags-Klubobfrau Helena Kirchmayr. SP-Nationalratsabgeordneter Alois Stöger kündigte hingegen eine parlamentarische Anfrage und eine Sachverhaltsdarstellung an. Entzündet hat sich der Streit, wie berichtet, daran, dass auch die Firma eines VP-nahen Unternehmers Aufträge bekam. Der Landes-Krisenstab verweist unter anderem auf die angespannte Lage auf dem Weltmarkt für Schutzartikel, die vorwiegend in Asien produziert werden.

Bei 83 OÖG-Bestellungen musste elf Mal zu 100 Prozent Vorauskasse geleistet werden, acht Mal zu 50 Prozent. Die Preise zogen massiv an. Ein Schutzkittel kostete vor der Krise 47 Cent, dann lag das teuerste Angebot bei acht Euro. Besagter Unternehmer bekam Aufträge um 7,20 Euro bzw. 7,70 Euro. (az)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.