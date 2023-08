Starkregen - Van der Bellen: "Passen Sie aufeinander auf"

"Ich möchte allen Einsatzkräften, die im Unwettereinsatz sind, für ihre Arbeit danken. Passen Sie weiterhin gut aufeinander auf!", twitterte der Präsident.

"Den ganzen Sommer erleben wir schon extreme Wetterlagen, die in vielen Ländern Europas für schwere Unwetter einerseits und Dürre und Waldbrände andererseits sorgen. Bei uns in Österreich ist immer wieder der Süden des Landes betroffen, auch dieses Wochenende", schrieb Van der Bellen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bildergalerie: Nach starkem Regen: Zivilschutzwarnung für Teile Kärntens (Foto: GERT EGGENBERGER (APA)) Bild 1/11 Galerie ansehen

In Kärnten tagte am Freitag der Landeskrisenstab. Obwohl am Nachmittag der Regen nachließ, gab es keine Entspannung: Am Turnersee wurde ein Campingplatz evakuiert.

Der Völkermarkter Stausee wurde abgesenkt, um Überschwemmungen zu verhindern. Im gefährdeten St. Paul im Lavanttal - hier droht ein Rückhaltebecken überzulaufen - wurde ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut. Erste Evakuierungen von vier Gebäuden haben hier bereits stattgefunden, die Vorbereitung für weitere liefen. Gefährdet waren 80 Objekte, teilte der Landespressedienst mit. Die Entscheidung, ob evakuiert wird, soll bis zum Abend fallen.

Aufräumarbeiten in Bad Eisenkappel Bild: GERT EGGENBERGER (APA)

Die Gemeinde Bad Eisenkappel im Süden des Bezirks Völkermarkt war weiterhin nicht erreichbar. Überflutungen drohen derzeit auch in den Gemeinden Grafenstein, Neuhaus, Ruden und Griffen. Objektschutzmaßnahmen wurden auch im Bereich der Gurk im Bezirk St. Veit an der Glan gesetzt. Aber auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt wird die Situation beobachtet, wie etwa in den Bereichen Strandbar, Viktring und Sattnitz. Hier wurden erste Straßen gesperrt und Maßnahmen zum Hochwasserschutz getroffen. Die Bewohner von Viktring und Waidmannsdorf wurden dazu aufgerufen, die Autos aus den Tiefgaragen zu stellen.

Warnungen bis Samstagmittag

Für die Gemeinden Bad Eisenkappel, Gallizien, Sittersdorf, Globasnitz, Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg und Neuhaus wurde von Geosphere Austria die höchste Warnstufe wegen Starkregens ausgegeben - und zwar bis Samstagmittag. Der Schwerpunkt des intensivsten Niederschlags liegt in der kommenden Nacht, hieß es vom Land Kärnten. Der Beginn wurde mit etwa 20.00 Uhr angegeben - der meiste Regen wird gegen Mitternacht erwartet.

Weiterer Niederschlag könnte dramatische Folgen haben, denn bereits bis Freitagmittag wurden in Unterkärnten enorme Regenmengen verzeichnet. Am Loiblpass fielen laut Aufzeichnungen von Geosphere Austria innerhalb von 24 Stunden an die 200 Liter Regen pro Quadratmeter, das entspricht der Regenmenge eines ganzen Monats. Knapp 150 Liter pro Quadratmeter fielen in Bad Eisenkappel und in Ferlach. In der Nacht könnten in der Nähe der Karawanken weitere 60 bis 100 Liter pro Quadratmeter hinzukommen. Vorsorglich wurden weitere Feuerwehren ins Krisengebiet beordert, wie etwa der KAT-Zug 2 aus dem Bezirk Spittal mit 120 Feuerwehrleuten und sogar Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren aus Niederösterreich.

Grenzübergang zu Slowenien betroffen

Die Vermurungen und Überschwemmungen hatten seit in der Früh zu zahlreichen Straßensperren geführt. Betroffen waren viele Grenzübergänge nach Slowenien, weshalb der ÖAMTC befürchtet, dass es am Wochenende besonders lange Staus vor dem Karawankentunnel geben könnte.

Mehr zum Thema Weltspiegel Slowenien: Drei Tote und höchste Alarmstufe nach Unwettern LJUBLJANA. In Slowenien haben starke Regenfälle und Unwetter am Freitag im Norden und Nordwesten sowie in zentralen Teilen des Landes starke ... Slowenien: Drei Tote und höchste Alarmstufe nach Unwettern

Im Burgenland stand die Feuerwehr am Freitag nach starken Niederschlägen ebenfalls im Einsatz. Über Nacht wurden etwa im Bezirk Jennersdorf rund 70 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Mehr als 30 Feuerwehren rückten laut Landessicherheitszentrale (LSZ) aus, um Pumparbeiten durchzuführen oder umgestürzte Bäume zu beseitigen. Über 80 Einsätze wurden in den Bezirken Jennersdorf, Güssing und Oberwart verzeichnet. Am Nachmittag entspannte sich die Lage laut LSZ wieder.

Zumindest der Neusiedler See profitierte von den heftigen Regenfällen. Seit Monatsbeginn stieg der Wasserstand um rund drei Zentimeter auf aktuell 115,13 Meter über Adria. Er befindet sich damit etwa 15 Zentimeter über dem Vorjahreswert - was der tiefste Wert seit 1965 war -, aber weiterhin 30 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert.

Zivilschutzwarnung der Krisenstäbe

Nach den starken und anhaltenden Regenfälle vor allem im Süden der Steiermark wurde am frühen Nachmittag Zivilschutzwarnung für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark gegeben. Für die Gemeinden Paldau, Straden, Gleichenberg und Gnas sowie die Katastralgemeinden Gosdorf und Fluttendorf in der Gemeinde Mureck wurde der Katastrophenfall ausgerufen. In den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz tagten am Nachmittag die Krisenstäbe. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Katastrophenfall auch für weitere Kommunen ausgerufen werden müsse, hieß es am Nachmittag bei einem Lokalaugenschein von LH Christopher Drexler (ÖVP) und LHStv. Anton Lang (SPÖ) in Gnas. Die Landeswarnzentrale Steiermark hat das Bundesheer für einen Assistenzeinsatz zur Unterstützung bei der Bewältigung der Hochwassersituation für die Bezirke Südoststeiermark und Leibnitz angefordert.

Eine Luftaufnahme am Freitag in Gnas, Südoststeiermark Bild: UNBEKANNT (FEUERWEHR GNAS)

Drexler sagte bei dem Lokalaugenschein in Gnas: "Das ist kein guter Tag für die Steiermark - und so wie die Prognosen aussehen, werden das noch wirklich schwierige Stunden, wenn nicht gar Tage." LHStv. Lang urteilte, man habe derzeit "im Süden und Südosten der Steiermark eine furchtbare Situation, die sich leider noch weiter verschärfen könnte. Oberste Priorität hat nun der Schutz der Bevölkerung". Am späten Nachmittag hatte der Regen fast überall aufgehört, für die Nacht waren aber weitere starke Niederschläge angekündigt.

Von der Früh an mussten 294 Feuerwehren zu 600 Einsätzen mit mehr als 3.000 Einsatzkräften ausrücken, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. Keller wurden ausgepumpt und überflutete Straßen sowie die Bereiche bei über die Ufer getretenen Bäche gesichert. An manchen Orten kam es zu Hangrutschungen. Aus der Obersteiermark kamen Wehren aus dem Bereich Knittelfeld den Kollegen in Bad Radkersburg zur Hilfe. Besonders betroffen waren die Gemeinden Eibiswald und Wies, aber auch rund um die Ortschaft Trag in der Gemeinde Bad Schwanberg sowie das in einer Talschaft zwischen Hügeln gelegene oststeirische Gnas.

4.000 Haushalte ohne Strom

Laut dem steirischen Landesenergieversorger Energie Steiermark waren am Vormittag noch rund 4.000 Haushalte ohne Strom, am Nachmittag hatten die Monteure die Verbindungen soweit wieder hergestellt, dass nur noch rund 500 Haushalte ohne Elektrizität waren. Bis zu 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter wurden laut Landeswarnzentrale in manchen Bereichen gemessen. Auch in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg verzeichneten die Feuerwehren zahlreiche Einsätze. Einige Straßen mussten gesperrt werden, so war zum Beispiel St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark zeitweise nicht erreichbar.

Die steirische Landeswarnzentrale appellierte an die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten, nicht notwendige Fahrten mit dem Auto zu unterlassen und bei Dunkelheit nur gut ausgeleuchtete Plätze und Wege zu begehen. Das Befahren von überfluteten Unterführungen und Straßen solle man vermeiden, ebenso die Anweisungen zu Umleitungen und Straßensperren durch Behörden oder Einsatzkräfte unbedingt zu befolgen.

Mehr zum Thema Chronik Starkregen im Süden - Zivilschutzwarnung in Kärnten bleibt aufrecht FEISTRITZ/ROSENTAL/VÖLKERMARKT. Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Überflutungen geführt. Starkregen im Süden - Zivilschutzwarnung in Kärnten bleibt aufrecht

Mehr zum Thema Chronik Hochwassergefahr in Tirol wegen erwarteter Gewitter INNSBRUCK. Wegen erwarteter Gewitter mit Starkregen am Wochenende hat das Land Tirol vor möglichen lokalen Vermurungen und Überschwemmungen gewarnt. Hochwassergefahr in Tirol wegen erwarteter Gewitter

Mehr zum Thema Oberösterreich Am Wochenende fällt ein ganzer Monatsniederschlag LINZ. Starkregenwarnung für das Salzkammergut: Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter werden bis Sonntag erwartet. Am Wochenende fällt ein ganzer Monatsniederschlag

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.