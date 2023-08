Hochwassergefahr in Tirol wegen erwarteter Gewitter

Starke Gewitter werden in der Nacht auf Samstag erwartet (Symbolbild)

Von Freitagnachmittag bis Sonntag würden "ergiebige Niederschläge" erwartet, hieß es am Freitag. Betroffen sei vor allem das Tiroler Unterland sowie die klassischen Nordstaulagen Tirols, wo die zweithöchste Warnstufe "Orange" gelte. Gebietsweise würde laut GeoSphere Austria mit bis zu 120 Litern Niederschlagsmenge gerechnet.

Schwerpunkt des erwarteten Starkregens sei vor allem der Bezirk Kitzbühel. Laut Abflussmodellen könne der Wasserstand einzelner Gewässer im Tagesverlauf des Samstags und am Sonntag eine Höhe erreichen, die durchschnittlich alle fünf Jahre gemessen wird, hieß es. Im Bereich der Großache - darunter die Jochberger Ache und Kitzbüheler Ache - könnten die Wasserstände bis in den Bereich der Hochwassermarke HQ30, also vergleichbar mit einem dreißigjährigen Hochwasserereignis, steigen.

"Auf Grund der hohen Niederschlagssummen kann es lokal zu Vermurungen und vereinzelten Überschwemmungen kommen", warnte der Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes, Elmar Rizzoli. Am Sonntag sollen nach derzeitigem Stand die Niederschlagsmengen wieder sinken. Wegen der erwarteten starken Niederschläge zuvor, bleibe die Hochwasserwarnung aber bis Sonntag aufrecht.

Halten Sie sich von Flussufern fern und benutzen Sie keine Uferbegleitwege. Halten Sie sich wegen drohenden hohen Wellenschlags und Treibholz nicht lange auf Brücken auf.

Unter www.tirol.gv.at/hydro-online finden Sie Informationen zur Hochwasserlage.

Beachten Sie die Anweisungen der Behörden, behindern sie keine Sicherheitskräfte.

