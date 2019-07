Schwieriger Fall: Rot-schwarzer Poker um den EU-Kommissar

Wer wird Österreichs Beitrag in der EU-Kommission sein? Diese Frage gilt es im Juli zu klären. Die Lösung verbirgt sich derzeit hinter einem vielschichtigen Machtgeflecht zwischen Brüssel und Wien.

Am Anfang steht die Wahl von Ursula von der Leyen am 16. Juli durch das EU-Parlament. Derzeit hätte die deutsche CDU-Politikerin keine Mehrheit. Insider rechnen mit Zugeständnissen von der Leyens an die osteuropäischen Länder und die Grünen (viertstärkste Parlamentsfraktion), um diese auf ihre Seite zu ziehen. Es geht um bedeutende Ressorts in der Kommission.

Bierleins Vorschlag

Danach können die Länder, also auch Österreichs Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, der gewählten Kommissionspräsidentin ihren Personalvorschlag nennen. Den muss von der Leyen zwar respektieren. Sie kann aber das Aufgabengebiet festlegen. Aktuell betreut Johannes Hahn als Erweiterungskommissar ein bedeutendes Ressort. Nur wenn Österreich die Bedürfnisse der neuen EU-Regierungschefin berücksichtigt (Mann/Frau; Fachkompetenz; Fraktionszugehörigkeit), kann das so bleiben.

Was direkt zum Minenfeld Innenpolitik führt: Bierlein braucht eine Persönlichkeit, die über eine Mehrheit im Parlament verfügt. Entscheidungsgremium ist der Hauptausschuss, wo die ÖVP über acht Stimmen verfügt, SPÖ und FPÖ jeweils über sieben, Neos und Jetzt haben je eine.

Ursprünglich war Karoline Edtstadler vorgesehen. Doch die FPÖ hat den Pakt für die VP-Abgeordnete aufgekündigt. Ein Kompromiss zwischen ÖVP und SPÖ wird angesichts der Rivalität im Wahlkampf unwahrscheinlich. Beide buhlen damit um die Gunst der Blauen.

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat Thomas Wieser ins Spiel gebracht. Das Kalkül: Der langjährige "Mister Euro" in Brüssel ist anerkannter Experte, gilt nicht als Parteisoldat. Das sollte der FPÖ die Zustimmung erleichtern. Ähnlich wäre es beim SP-nahen EU-Diplomat Hans Dieter Schweisgut.

In der ÖVP, für die Sebastian Kurz von der Leyen bereits seine Aufwartung gemacht hat, dürfte man nun wieder verstärkt auf Hahn setzen. Mit dem Argument, dass der Routinier für Kontinuität stünde und am ehesten wieder ein gewichtiges Ressort erhalten könnte.

Theoretisch könnte Kurz (mit Hilfe der FPÖ) die Kommissarfrage bis nach der Nationalratswahl verzögern und dann mit neuen Mehrheitsverhältnissen seine Kandidatin, seinen Kandidaten nachnominieren. Doch davor warnen Brüssel-Kenner, weil dann in der Kommission nur noch ein Orchideenfach zu kriegen wäre.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at