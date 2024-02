Niederösterreichs SP geht auf die Freiheitlichen zu

Überraschung bei einer Pressekonferenz des niederösterreichischen SP-Landesgeschäftsführers Wolfgang Zwander am Donnerstag: Laut ihm schließen Niederösterreichs Rote eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nach der Nationalratswahl nicht aus. Man strecke, so Zwander, die "Hand in alle Richtungen aus".

Während etwa Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) eine Zusammenarbeit mit der VP bevorzugt, sieht das Zwander anders.

Die SP sei eine "Volkspartei der breiten Mitte", so der Top-Funktionär in St. Pölten. "Ziel einer Koalition muss immer sein, möglichst viele sozialdemokratische Inhalte für die große Mehrheit umzusetzen. Und in dieser Frage ist unsere Hand in alle Richtungen ausgestreckt", betonte Zwander. Damit spielte er auch auf eine Zusammenarbeit in Richtung FP an – das sei nicht ausgeschlossen, sagte er.

Für vorzeitige Neuwahl

Geht es nach Zwander, soll die Nationalratswahl noch vor dem Sommer über die Bühne gehen. "Ich glaube, die Menschen in Österreich hätten es sich verdient, dass diese Regierung vor dem Sommer in eine Neuwahl geht."

Eigentliches Thema des Auftritts waren "bewegende zwölf Monate" für die Landespartei unter dem Vorsitz von Sven Hergovich. Dessen genaue Durchsicht schwarz-blauer Regierungsbeschlüsse bremst laut Zwander "sinnlose Ausgaben, Freunderlwirtschaft und Geldverschwendung, und das ist gut so".

Die niederösterreichische Sozialdemokratie wolle klar die Interessen der großen Mehrheit in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen, sagte Zwander. So habe Hergovich das Thema Zinspreisdeckel kampagnisiert, auch ein höherer Heizkostenzuschuss von 225 statt 150 Euro sei durchgesetzt worden.

Für verunfallte Feuerwehrleute seien höhere Unterstützungsleistungen und für die Eltern kranker Kinder niedrigere Begleitkosten erkämpft worden.

