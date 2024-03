Nationalratswahl: Wiener SPÖ wird von Bures angeführt

Das gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Neu in den Nationalrat kommen aller Wahrscheinlichkeit nach die Chefin der Privatangestellten-Gewerkschaft Barbara Teiber und Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Vor fünf Jahren war noch die damalige Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der Landesliste gestanden.

Reißverschlusssystem

Der Bürgermeister betonte, dass man sehr auf Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern Wert gelegt habe, unter anderem mit einem Reißverschlusssystem auf der Landesliste. In den Regionalwahlkreisen sind überhaupt 54 Prozent der Kandidaten weiblich. Auch habe man gezielt Migrationsgruppen berücksichtigt, betonte Ludwig. Diese finden sich freilich eher auf den hinteren Rängen der Liste.

Video: Statement von Wien-Spitzenkandidatin Doris Bures:

Ludwig zeigte sich erfreut, dass Bures, die sich über Jahrzehnte in den unterschiedlichsten Funktionen bewährt habe, die Aufgabe zu übernehmen bereit sei. Die Zweite Präsidentin führe alle Umfragen in Sachen Glaubwürdigkeit und Vertrauen an. Die derart Gewürdigte betonte, Ziel sei, den Gestaltungswillen, für den Wien stehe, auch auf Bundesebene umzusetzen: "Ein bisschen mehr Wiener Weg würde dem Land gut tun."

Die Plätze zwei und drei gehen an parlamentarische Neueinsteiger. Hinter Bures kandidiert Himmer. Dahinter folgt Teiber, mit der die GPA erstmals seit dem nunmehrigen ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian wieder mit der Vorsitzenden im Nationalrat vertreten sein sollte.

Als Ziel gab Ludwig aus, dass die SPÖ wieder stärkste Partei in der Bundeshauptstadt sein sollte: "Wir wollen zeigen, wir können es besser", betonte der Stadtchef auch Gestaltungswillen auf Bundesebene.

