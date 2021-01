Lockdown oder Lockerungen: Treffen am Montag soll Klarheit bringen

Dieser Tag war Mitte Jänner als jener genannt worden, an dem Handel, körpernahe Dienstleister und Museen unter Auflagen wieder öffnen könnten und Schulen in eine Form des Präsenzunterrichts wechseln könnten. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist aber noch deutlich vom ausgegebenen Ziel von bundesweit 700 entfernt (1500 am Freitag).

Dennoch haben einige Landeshauptleute schon für gewisse Öffnungsschritte plädiert.

"Wir müssen weiterhin vorsichtig sein, aber die momentane Lage lässt aus meiner Sicht erste Lockerungsschritte zu", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Freitagabend: "Wir brauchen Schritte der Öffnung und der Hoffnung, gerade in der Schule. Ansonsten steuern wir geradewegs auf einen bundesweiten Lagerkoller zu." Seit Wochen und Monaten müssten sich die Oberösterreicher enorm einschränken, damit die Corona-Lage nicht außer Kontrolle gerate und die Gesundheitsversorgung nicht kollabiere. In Oberösterreich zeige sich seit einigen Wochen eine besonders positive Entwicklung, auch dank der Mithilfe aller Landsleute, so Stelzer.

OÖN-TV: Weniger Spitalspatienten

Zuvor hatten Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) ein vorsichtiges Aufsperren ins Spiel gebracht. Kärntens Landeschef Peter Kaiser (SP) ist für die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen, gleichzeitig könne es in anderen Bereichen Verschärfungen geben. Der burgenländische Landesrat Leonhard Schneemann (SP), der Hans Peter Doskozil vertreten wird, sprach sich für eine rasche Öffnung der Schulen und des Handels aus. Außerdem brauche es eine "sichere und stufenweise Öffnung der Beherbergungsbetriebe".

Im Kanzleramt wollte man sich noch nicht festlegen, in welche Richtung es geht. Mit der Opposition wird es am Montag um 11.30 Uhr eine Videokonferenz geben. Viele Experten sehen Öffnungsschritte angesichts der Fallzahlen und Virusmutationen skeptisch.

Die Lage in den Spitälern hat sich zuletzt merklich verbessert. Vor rund zwei Monaten waren die Ärzte in den oberösterreichischen Krankenhäusern noch knapp davorgestanden, die gefürchtete Triage anwenden zu müssen.

Lage in Spitälern verbessert

Seit dem Höhepunkt Mitte November, als fast 900 Covid-19-Patienten in Oberösterreich stationär behandelt werden mussten, ist diese Zahl mit Stand Freitagnachmittag auf 188 gesunken. Auch auf den Intensivstationen müssen wesentlich weniger Infizierte behandelt werden als Anfang Dezember, als mit 152 Intensivpatienten der bisherige Höchststand erreicht war. Derzeit sind es insgesamt noch 34.

Wie bei den aktuellen Corona-Fällen und der Sieben-Tage-Inzidenz zeigen sich bei der Bettenbelegung regionale Unterschiede. In Linz sind es 104 Corona-Patienten in Normalbetten und 17 auf Intensivstationen; Wels/Grieskirchen: 18/3; Mühlviertel: 5/2; Pyhrn-Eisenwurzen: 8/3; Salzkammergut: 33/7; Innviertel: 20/2.

Schrittweise werden in Oberösterreich aufgeschobene planbare Eingriffe nachgeholt, und planbare Behandlungen werden weniger oft verschoben. (az/ort)

