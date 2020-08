Gudenus sieht sich in Ibiza-Affäre rehabilitiert und will jetzt klagen

Gudenus kündigte gegenüber der APA auch rechtliche Schritte an. "Die aktuelle Wende in der sogenannten 'Ibiza-Affäre' zeigt, dass die ursprünglich veröffentlichten Videosequenzen einen manipulativen Zusammenschnitt darstellen", sieht Gudenus seine Darstellung des Abends auf der spanischen Insel bestätigt. Während die seiner Ansicht nach manipulativen Ausschnitte "bis heute überall rauf und runter gespielt werden, wird die nun ans Licht gekommene Wahrheit von den meisten Medien weiterhin totgeschwiegen".

Die "rehabilitierenden Transkriptionen" stellen laut Gudenus ein für alle Mal klar, dass dieser sich auf Ibiza "weder moralisch noch rechtlich" etwas zuschulden kommen habe lassen. Der Ex-FPÖ-Klubchef im Nationalrat glaubt allerdings, dass sich keines der von ihm genannten Medien "einsichtig" zeigen wird. Man habe sich bereits zu tief "in einen Sumpf aus manipulativer, von Hass geschürter und politisch motivierter Berichterstattung hineinmanövriert und habe nun Angst, endgültig sein Gesicht zu verlieren".

"Interessant" ist für Gudenus auch, dass die beiden Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" bereits in deren Buch versucht hätten, sich rechtlich abzusichern, indem ein paar entlastende Aussagen "unterschwellig" und "unvollständig" zitiert worden seien". Dass es die Zeitung zudem unterlassen habe, das Gesicht von Gudenus' Frau zu verpixeln, stellt für diesen einen weiteren Skandal dar. Dies sei "nichts anderes als mieseste Sippenhaftung, die an die dunkelsten Zeiten der Geschichte erinnert".

Gudenus lässt nun rechtliche Schritte prüfen. Sollten die besagten Medien nicht von selbst "die Dinge umfassend richtigstellen, werden wir es über den Klageweg versuchen".

Süddeutsche weist Kritik zurück

Die "Süddeutsche Zeitung" hat Kritik an ihrer Berichterstattung im Zusammenhang mit neu aufgetauchten Aussagen von Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video bereits am vergangenen Wochenende zurückgewiesen. "Die angeblich neu aufgetauchten Aussagen" seien "alles andere als neu und auch nicht entlastend". "Die 'Süddeutsche Zeitung' hat auf diese Aussagen in ihrer Berichterstattung von Anfang an konsequent und wiederholt hingewiesen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.