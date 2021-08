"Grüne Politik erreicht mein Herz nicht mehr"

Bei der Wien-Wahl im Herbst 2020 erreichte Birgit Hebein mit 14,80 Prozent noch das beste Ergebnis in der Geschichte der Grünen – doch gleich danach begann die Entfremdung. Nachdem die SPÖ statt einer Neuauflage mit den Grünen lieber mit den Neos eine Koalition bildete, wurde Hebein vom grünen Gemeinderatsklub entmachtet. Bis dahin war sie Vizebürgermeisterin, nun sollte sie weder Klubchefin noch Stadträtin ohne Amt (diese Titel gibt es in Wien) werden. Hebein gab darauf Anfang 2021 auch die Position der Wiener-Grünen-Chefin ab.

An diesem Wochenende hat sie ihrer Partei, für die sie 2019 noch an der Seite von Parteichef Werner Kogler den Koalitionsvertrag mit der ÖVP verhandelt hatte, endgültig den Rücken gekehrt. "Ich habe meinen sofortigen Austritt aus der Grünen Partei bekanntgegeben. Die grüne Politik mit all den Argumenten und Nichthaltungen erreicht nicht mehr mein Herz", so Hebein in einer Stellungnahme.

Video: Birgit Hebein verlässt die Grünen

"Türkiser Weg geht weiter"

Unmittelbarer Anlass ist in erster Linie die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Viele Menschen würden auf den Kampf der Grünen für den Klimaschutz bauen, gab sie zu bedenken. Als Mitverhandlerin der türkis-grünen Koalition kritisiere sie jedoch, dass sich dabei Demokratie, Rechtsstaat bzw. Parlament "in eine türkis-autoritäre Richtung entwickeln und der türkise Weg weitergeht, als wäre nichts gewesen". Gefragt wären "klare grüne Haltungen und nicht Passivität", bekrittelte Hebein. "Wenn wir es ehrlich betrachten, sind wir mit dem ohnehin gewagten Versuch der Strategie, mit einer Regierungsbeteiligung für eine Kurskorrektur zu sorgen, an Grenzen angelangt. Damit haben wir Hoffnung zerstört. Zumindest habe ich diesen Punkt erreicht und ziehe daher die Konsequenzen", sagte Hebein. Aus der Grünen Bundespartei gab es keine Reaktion.