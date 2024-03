Frauen in Kommunalpolitik weiter unterrepräsentiert

Die Kommunalpolitik in Österreich bleibt weiter klar männlich dominiert. Nur elf Prozent der Bürgermeisterposten sind weiblich besetzt, auch in den Gemeinderäten sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Je kleiner die Gemeinde, desto weniger haben Frauen mitzureden – das zeigt der von Städtebund und Arbeiterkammer in Auftrag gegebene Gleichstellungsindex, der gestern anlässlich des heutigen Frauentags präsentiert wurde.

In kleineren Orten ist ein Bürgermeister weiter die Regel. In 1425 der 2093 österreichischen Gemeinden sind sowohl der Bürgermeister als auch dessen Stellvertreter Männer. In weiteren 453 hat der Bürgermeister eine Stellvertreterin. Nur in 14 Gemeinden gibt es eine weibliche Doppelspitze.

Insgesamt gab es laut der Erhebung, die das Institut Foresight Ende des Vorjahrs in ganz Österreich durchführte, 232 Bürgermeisterinnen.

In den österreichischen Gemeinderäten ist die Situation zwar etwas besser, Frauen sind aber auch hier deutlich weniger vertreten als auf Bundes- oder Landesebene.

Österreichweit beträgt der Frauenanteil in den Gemeinderäten 26 Prozent. Dabei steigt der Anteil mit der Größe der Gemeinde. In Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern sitzen 38 Prozent Frauen in den Gemeinderäten, in Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern sind es mit 21 Prozent nur rund ein Fünftel. In 21 Gemeinderäten im Land ist keine einzige Frau vertreten. Gegenüber dem Jahr 2021 hat sich der Anteil nur leicht erhöht, in Wien, der Steiermark und Salzburg hat der Anteil sogar abgenommen.

Bund und Länder

Auf Bundes- und Landesebene ist der Frauenanteil höher, weil dort einige Parteien Frauenquoten bei der Listenerstellung einhalten. Im Nationalrat liegt der Frauenanteil derzeit (Stand Jänner 2024) bei 40 Prozent, im Bundesrat bei 47 Prozent und in den Landtagen insgesamt bei 36 Prozent. In der Bundesregierung sind 44 Prozent der Ministerposten mit Frauen besetzt.

