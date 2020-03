Faßmann: "Niemand wird vor dem 18. Mai eine Matura machen"

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) will Maturanten, die wie alle Schüler seit Montag keinen Unterricht mehr haben, mehr Zeit geben, sich im regulären Schulbetrieb auf die Prüfungen der Zentralmatura vorzubereiten. "Niemand wird vor dem 18. Mai eine Matura machen", kündigte Faßmann im OÖNachrichten-Gespräch an.

Knapp zwei Wochen mehr Vorbereitungszeit gewährt das Bildungsministerium den Maturanten damit vorerst – noch wird aber kein neuer Termin festgelegt. "Wir warten die Entwicklung ab", auch eine weitere Verschiebung nach hinten sei nicht ausgeschlossen, sagt Faßmann.

Sehr zufrieden ist er mit der Akzeptanz der Schulschließungen, es würden kaum Schüler zur Betreuung in Schulen kommen, der Journaldienst bleibe aber aufrecht. "Eine Umfrage unter 300 Lehrern und 500 Eltern hat ergeben, dass unsere Maßnahmen akzeptiert und verstanden werden", sagt Faßmann.

>>> Nachrichtenüberblick: Die wichtigsten Entwicklungen zur Corona-Krise

Bleiben Schulen länger zu?

Mit den Schulschließungen sollen die sozialen Kontakte eingeschränkt und damit die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. "Wir hoffen, dass wir Ende dieser, Anfang nächster Woche erste Effekte sehen", erklärt Faßmann. Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass die Schulen in diesem Schuljahr gar nicht mehr in den regulären Betrieb zurückwechseln, will er sich allerdings nicht festlegen: "Das ist eine schwierige Frage, ich glaube, derzeit kann man gar nichts ausschließen", so der Minister. Die Lage werde ständig neu evaluiert und danach entschieden.

Zumindest vorübergehend einen neuen Einsatzort gibt es für Schulärzte, die während der bis Ostern befristeten Unterrichtssperre nichts zu tun haben: "Wir haben den Landessanitätsdirektionen deren Mithilfe bei der Krisenbewältigung angeboten", so Faßmann.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at