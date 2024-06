EU-Wahl: Kampagne ließ Euro-Schilling an Wert verlieren

Nach einer in Österreich bisher so nicht gekannten Medien-Kampagne wurde Spitzenkandidatin Lena Schilling mehr und mehr zum Mühlstein der Grünen Wahlbewegung. Schillings Image wird sich durch diese Wahl nicht verbessert haben, immerhin weiß nun aber jeder, dass sie eine Steherin ist.

Schilling bewies langen Atem

Denn den meisten wären angesichts jener Vorwurfslawine, die ehemalige Mitstreiter bewegt hatten und von einzelnen Medien genüsslich weitergerollt worden war, die Flucht lieber gewesen. Doch die Klimaaktivistin bewies langen Atem, stand den Wahlkampf durch und buchte letztlich ein Ticket nach Brüssel, auch wenn das Ergebnis nicht gerade dem entsprach, was man sich bei ihrer Ernennung zur Spitzenkandidatin erwartet hatte.

Es waren definitiv harte Wochen für die 23-Jährige, die als Aktivistin der "Friday for Future"-Bewegung rasch überregional eine gewisse Bekanntschaft erlangt hatte. Für die Grünen schien Schilling besonders attraktiv: eloquent und engagiert, aber doch nicht so radikal wie andere Aktivisten, die potenzielle Wähler abschrecken könnten. Gewissermaßen im Establishment angekommen war sie ja schon vor ihrer Kandidatinnen-Kür, war die Politikwissenschaftsstudentin und Tanz-Instruktorin doch seit längerem als Kolumnistin in der "Kronen Zeitung" aktiv geworden.

"Lügen-Lena"

Viel wusste man über Schilling bis zu der Wahl dennoch nicht, gerade einmal, dass sie sich für das Klima im Allgemeinen und gegen den Lobau-Tunnel im Speziellen einsetzt. Umso mehr wussten ihre Freunde aus der Aktivisten-Szene über sie, die ihr Engagement für die Grünen gar nicht zu schätzen wussten. Archive wurden durchgekämmt und man wurde fündig. Privat getätigte Aussagen, die Schillings Charakterstärke erschüttern sollten, wurden an Medien geleakt, der Begriff "Lügen-Lena" war geboren. Oft wähnte man sich eher in einer "Gossip Girl"-Folge als in einem Wahlkampf.

Die Spitzenkandidatin schlitterte mehr oder weniger hilflos durch den Rest des Wahlkampfs. Dass man gerade ein Herz für die Kampagne gewählt hatte, schien nicht mehr allzu passend. Deutlich weniger lächelnd versuchte Schilling tapfer den Wähler vom Klimaschutz zu überzeugen. Der ganz große Absturz wurde es nicht, aber noch deutlich weniger ein Booster, den sich die Grünen vor der Nationalratswahl erhofft hatten.

In Brüssel wird Schilling Zeit bekommen, Politik auf größerer Bühne zu lernen. Wissen wird sie mittlerweile auch, dass Norwegen der EU angehört. Ihre Unkenntnis dessen auf Frage eines Satire-Reporters hatte ja erstmals leise Zweifel an ihrer Eignung für eine Spitzenkandidatur aufkommen lassen. Dass sie zur Linksfraktion wechseln könnte, wie anonym behauptet worden war, dürfte wohl kaum stattfinden. Nach Auftauchen einschlägiger Vorwürfe trat Schilling umgehend den Grünen, denen sie dereinst vermeintlich mangelndes Klima-Engagement vorgehalten hatte, bei. Dass sie ihren Mitstreitern beim Wahlkampf zurief: "Ihr seid oarge Menschen" dürfte dann doch eher als Lob gemeint gewesen sein.

