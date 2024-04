"Überregulierung": Schüssel kritisiert von der Leyen

"Unter von der Leyen heißt es: One out, five in", sagte Schüssel am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion in Wien in Abwandlung des EU-Bürokratieabbau-Mottos, für jede neue Regelung eine alte zu streichen ("One in, one out").

Schüssel erinnerte daran, dass dieses Prinzip unter dem früheren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker eingeführt und praktiziert worden sei. Weiters kritisierte der Ex-Kanzler, dass "die meisten Beschlüsse" auf EU-Ebene im Trilog-Verfahren fielen, also "hinter verschlossenen Türen". Von den EU-Institutionen würden sie nur noch "durchgewunken". "Das halte ich als langjähriger Parlamentarier für falsch", sagte Schüssel.

