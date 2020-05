Trump verschärft Ton gegenüber China

Die US-Geheimdienste wissen zwei Dinge über die Herkunft des Coronavirus: Der Erreger stammt aus China und ist "nicht von Menschen gemacht oder genetisch verändert worden". So steht es im jüngst publizierten Befund des Direktors der Nationalen Geheimdienste (DNI), der die 16 unterschiedlichen Dienste koordiniert.

Die Geheimdienstler wissen nicht, wo und wie genau die erste Übertragung des bei Fledermäusen entdeckten Virus auf den Menschen stattgefunden hat. Man werde versuchen, herauszufinden, "ob der Ausbruch durch den Kontakt mit einem infizierten Tier begann oder das Ergebnis eines Unfalls in einem Labor in Wuhan ist", heißt es in dem Bericht.

Vielleicht kann Richard Grenell, US-Botschafter in Deutschland und amtierende DNI, die Antwort direkt von seinem Freund im Weißen Haus erhalten. Denn Präsident Donald Trump behauptete am selben Tag, als seine Geheimdienste erstmals ihre Einschätzung öffentlich machten, er habe Beweise, dass der Covid-19-Erreger aus einem Labor in Wuhan stamme. Auf Nachfragen von Reportern, was er wisse, das seinen Geheimdiensten unbekannt sei, antwortete Trump: "Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich darf es ihnen nicht sagen."

Druck aus dem Weißen Haus

Die Zeitung "New York Times" hatte vor der Veröffentlichung der DNI-Einschätzung berichtet, hohe Mitarbeiter des Präsidenten drängten die US-Geheimdienste dazu, das Viren-Labor in Wuhan mit dem Ausbruch in Verbindung zu bringen. Besonders engagiert zeigt sich Außenminister Mike Pompeo, der die räumliche Nähe des "Wuhan Institute of Virology" zu einem Markt als Beleg zitierte. "Der Umstand, dass China uns keine Antworten gibt, sagt alles."

Oder auch nichts, wie die überwiegende Mehrzahl an Wissenschaftern betont, die Trumps Verdächtigungen für eine Verschwörungstheorie halten. Eine Forschungsgruppe führender Virologen unter Federführung von Kristian G. Andersen vom "Scripps Research Translational Institute" in Kalifornien publizierte im März im Magazin "Nature Medicine" einen Artikel, der "jede Variante eines Labor-basierten Szenarios für nicht plausibel" erklärt.

Die Forscher erklären das mit dem genetischen Code des Virus, der eine Verbindung zu dem Labor im Vergleich zu einer natürlichen Übertragung "astronomisch gering" erscheinen lasse. Viel wahrscheinlicher sei, dass das Virus durch den Kontakt oder Konsum von Bauern, Jägern oder anderen mit infizierten Tieren erfolgt sei.

Ungeachtet dieses breiten Konsens unter Experten halten es auch die Wissenschafter für wichtig, genau herauszufinden, wie die Erstübertragung stattgefunden hat. Der Pandemie-Forscher Daniel R. Lucey von der Georgetown University in Washington forderte China auf, mit der internationalen Gemeinschaft zu kooperieren. Dies sei für die Prävention künftiger Ausbrüche wichtig.

Artikel von Thomas Spang