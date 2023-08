Trump als erster Ex-Präsident auf Polizeifoto

Dabei wurde auch ein - als "mugshot" (mug bedeutet umgangssprachlich Fresse/Visage oder Ganove, als Verb jemanden überfallen und berauben) bezeichnetes - Polizeifoto Trumps gemacht - das erste eines ehemaligen US-Präsidenten. Es reiht sich ein in eine Galerie berühmter Polizeifotos von Prominenten. Eine Auswahl:

Donald Trump

Trump war am 14. August in Atlanta wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Die Anklage gegen den 77-Jährigen umfasst 13 Punkte. Er soll sich mit 18 anderen Angeklagten verschworen haben, um sich trotz seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Wahl in Georgia erklären zu lassen.

Bei den zuvor gegen Trump erhobenen drei anderen Anklagen hatten die Behörden noch auf ein Polizeifoto verzichtet, der nun zuständige Sheriff war aber strenger. Auf dem Polizeifoto trägt Trump einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte und blickt finster in die Kamera. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und insgesamt weniger als 30 Minuten in dem Gefängnis reiste Trump wieder ab. Das Foto postete er selbst im Kurzbotschaftendienst Twitter (X) sowie in seinem eigenen Netzwerk Truth Social.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

O.J. Simpson

Der ehemalige US-Footballstar ist mindestens genauso bekannt für seine Sportlerkarriere wie für seinen von einem gigantischen Medienwirbel begleiteten Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord an seiner Ex-Frau und deren Freund.

Ein Bild nach der ersten Festnahme des NFL-Stars in Los Angeles von 1994 ist in die US-Justizgeschichte eingegangen. 1995 wurde Simpson in einem hochumstrittenen Urteil vom Mordvorwurf freigesprochen, später wurde er allerdings in einem Zivilverfahren zur Zahlung von 33,5 Millionen US-Dollar Schadenersatz an Hinterbliebene verurteilt. Einige Jahre danach landete Simpson dann doch noch im Gefängnis - wegen Raubes. 2017 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen.

Mehr zum Thema Außenpolitik Trump stellte sich im Gefängnis von Atlanta den Behörden ATLANTA/WASHINGTON. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstagabend im Bezirksgefängnis von Atlanta nach einer Anklage wegen ... Trump stellte sich im Gefängnis von Atlanta den Behörden

Hugh Grant

Der auf romantische Komödien spezialisierte britische Schauspieler ("Notting Hill", "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück") schaut schüchtern drein und sitzt etwas verdattert mit eingefallenen Schultern da - als wüsste er nicht, was ihn vor die Polizeikamera gebracht hat. Nach Angaben der Polizei in Los Angeles war es eine Begegnung im öffentlichen Raum mit einer Prostituierten auf dem berühmten Sunset Strip, die 1995 zu seiner Festnahme führte.

Hugh Grant.

Tiger Woods

Der vielleicht beste Golfer aller Zeiten ist auf seinem "mugshot" mit hängenden Augenlidern und aufgedunsenem Gesicht zu sehen. 2017 wurde Woods in der Nacht von einer Polizeistreife in Kalifornien schlafend am Steuer seines beschädigten Fahrzeugs vorgefunden. Der Ausnahmesportler stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss eines Cocktails aus verschreibungspflichtigen Medikamenten. Er begab sich danach in stationäre Behandlung.

Ab 2018 legte Woods trotz vier Rückenoperationen ein überaus erfolgreiches Golf-Comeback hin. 2021 wurde er bei einem schweren Autounfall an den Beinen verletzt, dennoch steht er seither sporadisch bei größeren Turnieren auf dem Platz.

Tiger Woods.

Paris Hilton

2010 nahm die Polizei in Las Vegas die millionenschwere Hotel-Erbin und Reality-TV-Darstellerin wegen Kokainbesitzes fest. Schon damals ein begehrtes Motiv für Paparazzi, schien die damals 29-jährige Hilton die Fotogelegenheit bei der Polizei medial perfekt zu inszenieren - mit kokettem Lächeln und leicht gesenktem Kopf. Hilton kam mit einem Jahr auf Bewährung und Sozialstunden davon.

Paris Hilton.

Jane Fonda

Auch die Schauspielerin und Aktivistin nutzte ihr Polizeifoto 1970 als PR-Gelegenheit - für eine Pose des Widerstands mit gereckter Faust. Fonda war eine engagierte Gegnerin des US-Krieges in Vietnam und wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme in Cleveland im US-Staat Ohio wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf einen Polizisten festgenommen. Die Vorwürfe wurden später fallen gelassen. Die zweifache Oscar-Gewinnerin und Fitnessikone aber profitiert noch heute von dem Polizeifoto, das sie auf Kaffeetassen, T-Shirts und Pullover drucken lässt und über ihre Website verkauft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper