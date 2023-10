Treibstoffmangel: Wasseranlagen in Gaza laut UNO außer Betrieb

"Nur eine Entsalzungsanlage arbeitet mit lediglich einer Kapazität von fünf Prozent, während alle sechs Wasseraufbereitungsanlagen im Gazastreifen aufgrund von Treibstoff- oder Strommangels derzeit außer Betrieb sind", sagte die Direktorin des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF, Catherine Russell, am Montag bei einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.

Sie flehe den Sicherheitsrat an, unverzüglich eine Resolution zu verabschieden, die die Parteien an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen erinnere, so Russell weiter. Dazu gehöre auch ein Waffenstillstand und unbehinderter Zugang für humanitäre Hilfe. Bisher waren alle Versuche des mächtigsten UNO-Gremiums, eine Resolution mit humanitärem Fokus zu verabschieden, gescheitert. Der erfolgversprechendste Vorstoß scheiterte an einem Veto der USA.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Die aktuellen Geschehnisse im Liveblog

Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas im Grenzgebiet am 7. Oktober hatte Israel den Gazastreifen abgeriegelt. Seitdem kommt nur sporadisch und wenig Hilfe über Ägypten in das Küstengebiet.

