Russland will ukrainische Rückeroberungen mit Raketen stoppen

Man bombardiere die ukrainischen Streitkräfte an allen Frontlinien, heißt es vonseiten der Russen. "Die Luft- und Raketen-Streitkräfte sowie die russische Artillerie führen in allen Einsatzgebieten massive Angriffe gegen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte aus", teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Explizit genannt wurden Angriffe vor allem im Osten, Süden und bei Charkiw im Nordosten des Landes, wo die Ukraine eine erfolgreiche Gegenoffensive gestartet hat.