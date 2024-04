Papst kritisiert Umgang mit Frauen scharf

Sie würden wie Abfall behandelt, ihnen ein Zugang zu Bildung oder Unternehmensgründungen verweigert, so der 87-Jährige in einer neuen Videobotschaft. Er prangerte Genitalverstümmelung und Kleidungsvorschriften für Frauen und Mädchen an. Sie würden ausgebeutet und ausgegrenzt. Zum Thema Diskriminierung von Frauen in der römisch-katholischen Kirche äußerte sich Papst Franziskus nicht.

"Lasst uns all diesen missbrauchten Frauen nicht ihre Stimme nehmen", so der Appell des Papstes laut Kathpress. Die Regierungen müssten sich verpflichten, diskriminierende Gesetze überall auf der Welt zu beseitigen, und sich für die garantierten Menschenrechte der Frauen einsetzen. "Lasst uns Frauen respektieren", forderte Franziskus. "Wenn wir das nicht tun, wird sich unsere Gesellschaft nicht weiterentwickeln."

Seit Jahrzehnten in Diskussion

In der römisch-katholischen Kirche wird seit Jahrzehnten heftig darüber debattiert, ob auch Frauen Zugang zu allen Kirchenämtern haben sollen. Franziskus hatte in jüngerer Zeit in der römischen Kurie mehrere Posten, die zuvor nur Geistliche ausgeübt hatten, mit Frauen besetzt. Weil aber das Weihesakrament Männern vorbehalten ist, können nur diese geistliche Ämter besetzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper