Neue Fluchtwelle: Lampedusa vor Kollaps

Mit der Verbesserung der Wetterbedingungen und wegen der politischen Instabilität in Nordafrika steigt wieder die Zahl der übers Mittelmeer Flüchtenden. Allein in 24 Stunden wurden mehr als 2100 Schutzsuchende vor der Küste der italienischen Insel Lampedusa gerettet – ein Vielfaches der Zahl von Anfang des vergangenen Jahres. Seit Jänner gab es auch wieder 359 Tote.

Die Migranten wurden zunächst im heillos überfüllten Flüchtlingslager der Insel untergebracht. Das Lager, das nur eine maximale Kapazität von 250 Plätzen hat, stehe längst vor dem Kollaps, wie die Tageszeitung "Corriere della Sera" berichtete. Unterdessen wurde damit begonnen, die Geflüchteten in Quarantäneschiffen in Auffanglager auf Sizilien zu bringen. Die neue Fluchtwelle heizt auch die einwanderungsfeindliche Stimmung der italienischen Rechtsparteien an. "Während Millionen von Italienern wegen der Pandemie in Schwierigkeiten sind, können wir nicht an Tausende illegale Migranten denken", warnte der Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini.