Montenegro: Polit-Neuling als Favorit

In der Stichwahl treffen der Amtsinhaber und Vorsitzende der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS), Milo Djukanovic, und Polit-Neuling Jakov Milatovic, Vizevorsitzender der erst Mitte des Vorjahres gebildeten Bewegung "Europa jetzt", aufeinander. Djukanovic hatte die erste Runde mit 35,3 Prozent gewonnen, Milatovic folgte mit 28,9 Prozent.

Milo Djukanovic, Vorsitzende der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) Bild: AFP/SAVO PRELEVIC

Beobachterkreise in Podgorica sehen Milatovic als Favoriten. In den vergangenen Tagen erhielt dieser klare Unterstützung der pro-serbischen und pro-russischen Parteien Demokratische Front und Demokraten sowie von der pro-europäischen Bürgerbewegung URA. Diesen war es bei den Parlamentswahlen im August 2020 zum ersten Mal seit 1991 gelungen, die DPS zu schlagen und in die Opposition zu schicken.

