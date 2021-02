"Inakzeptabel": Scharfe Kritik an Deutschland

Zuvor war Sonntagfrüh ein Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland in Kraft getreten, um die Ausbreitung ansteckender Coronavirus-Varianten zu verhindern.

"Systemrelevante" Pendler aus Tirol müssen in den kommenden Tagen ihren Arbeitsvertrag dabeihaben und an der Grenze vorweisen. Bis Dienstag sollen die deutschen Bundesländer Bayern und Sachsen Betriebe offiziell als systemrelevant definieren und individuelle Bescheinigungen ausstellen, die an der Grenze vorgezeigt werden sollen. Österreichs Regierung kritisierte die Einreiseregeln an den deutschen Grenzen zu Tirol und Tschechien gestern scharf: "Die De-facto-Sperre des großen und kleinen deutschen Ecks für Österreicher ist absolut inakzeptabel. Diese Maßnahme löst nur Chaos aus", sagte Innenminister Karl Nehammer (VP).

