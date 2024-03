Erdogan kämpft mit allen Mitteln um Istanbul

Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft, die Metropole Istanbul für seine Regierungspartei AKP zurückerobern. Dafür setzt er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel in Bewegung.

Der Staatschef nimmt das Rennen in seiner Heimatstadt Istanbul persönlich: Vor 30 Jahren begann er hier als Bürgermeister seine Karriere. Als Istanbul dann vor fünf Jahren an die Opposition fiel, war das eine Demütigung für den Präsidenten. Als Wirtschaftsmetropole, die die Hälfte aller Steuereinnahmen der Türkei liefert, ist Istanbul zudem als Geldbringer für die jeweils herrschende Partei wichtig. Ein Wahlergebnis, das den Eindruck erweckt, dass Erdogan besiegt werden kann, könnte daher zu einem Riss in Erdogans Koalition führen. Andererseits: Sollte Istanbul zurück an die AKP gehen, droht ein weiteres Abgleiten in den Autoritarismus. Erdogan könnte sich beflügelt fühlen und Grenzen austesten – zum Beispiel die einer Verfassungsänderung, um sich damit eine erneute Amtszeit sichern, die die derzeitige Verfassung verbietet. Umfragen sagen ein knappes Rennen voraus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper