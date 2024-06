Die Ukraine soll "stärker, freier, wohlhabender" aufgebaut werden

Herzlicher Empfang für Präsident Selenskyj in Berlin

In Berlin ging es am Dienstag um das große Geld: Deutschland und die EU haben der Ukraine weitere Hilfe beim Wiederaufbau zugesagt. "Wir bauen die Ukraine wieder auf – stärker, freier, wohlhabender als zuvor", sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Eröffnung der Wiederaufbau-Konferenz in Berlin, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher angereist waren.

Insgesamt nehmen rund 2000 Teilnehmer aus 70 Staaten, vor allem aus der Wirtschaft, an dem Treffen teil. In deutschen Regierungskreisen wurde aber ausdrücklich betont, dass es sich nicht um eine klassische Geberkonferenz handle, in der große staatliche Geldbeträge gesammelt würden. Vielmehr gehe es darum, die Kontakte mit und zwischen privaten Firmen zu stärken.

Bald EU-Beitrittsgespräche?

Besonders großzügig zeigte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Sie verwies darauf, dass die Ukraine kurzfristig mit der Auszahlung von 1,9 Milliarden Euro an Finanzhilfen sowie der Nutzung von 1,5 Milliarden Euro aus Zinserträgen eingefrorener russischer Vermögen im Westen rechnen könne. Auf dem G7-Gipfel Ende der Woche wolle man weitere Gespräche führen, "wie die Ukraine noch schneller und in größerem Umfang von den Erträgen der eingefrorenen russischen Vermögenswerte profitieren kann", sagte sie.

Außerdem stellte von der Leyen in Aussicht, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine noch in diesem Monat beginnen könnten. Denn die Zeit drängt: Da Ungarn ab Juli turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, wollen Diplomaten die Gespräche möglichst vorher anfangen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban gilt schließlich als größter Kritiker einer Mitgliedschaft der Ukraine in der EU.

Doch die Ukraine will noch mehr, denn auch das Ausmaß der Zerstörungen wird immer größer: Nach den russischen Luftschlägen gegen die ukrainische Energieinfrastruktur hat die Kiewer Wirtschaftshochschule KSE nun Gesamtschäden von 56,2 Milliarden US-Dollar (52 Milliarden Euro) errechnet. Darin enthalten seien auch finanzielle Verluste, die Energieunternehmen durch fehlende Einnahmen entstanden seien, heißt es in der Analyse.

"Ukraine braucht Waffen"

Auch Waffenlieferungen wurden in Berlin diskutiert: Die Ukraine braucht nach Angaben von Präsident Selenskyj mindestens sieben Patriot-Luftabwehrsysteme, um das Land gegen russische Angriffe zu verteidigen. "Luftverteidigung ist die Antwort auf alles", sagte er in Berlin auf der Konferenz.

Deutschlands Kanzler Scholz sagte der Ukraine weitere militärische Unterstützung durch Deutschland zu, äußerte sich aber nicht zu Details. Zu den Erfolgschancen der Schweizer Friedenskonferenz für die Ukraine am 15. und 16. Juni zeigte sich Scholz vorsichtig optimistisch: "Dort werden wir uns über Grundsätze für einen gerechten, dauerhaften Frieden austauschen", sagte er.

