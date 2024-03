Bosnien erhofft "grünes Licht" von der EU

"Wir erwarten grünes Licht als politische und strategische Botschaft an die Bürger von Bosnien-Herzegowina, aber auch an Russland", sagte der bosnische Außenminister Elmedin Konakovic am Montag nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Österreich und Italien, Alexander Schallenberg (VP) und Antonio Tajani.

Schallenberg und Tajani waren bereits vor einem Jahr gemeinsam in Bosnien und lobten die Fortschritte, die das Land seither auf seinem Weg der EU-Annäherung gegangen sei. Auch Konakovic verwies darauf: "In den vergangenen zwölf Monaten haben wir wirklich viel geliefert“, sagte er, angesprochen auf zwei noch ausständige Gesetze, die die EU von Sarajevo verlangt. Das Gesetz zur Verhinderung von Interessenskonflikten sei in der Schlussphase. Beim Gesetz zu Gerichten gebe es allerdings Probleme, was den Sitz des Gerichts betreffe – es solle im serbischen Landesteil, der Republika Srpska, angesiedelt sein.

"Botschaft an Russland"

Konakovic stellte klar, dass Bosnien nicht um eine Abkürzung im Beitrittsprozess bitte, es gehe jedoch um eine politische Botschaft aus Brüssel. Dies wäre auch ein wichtiges Signal an Moskau, das vor allem zur Republika Srpska gute Beziehungen pflegt. "Wenn wir in den Zug einsteigen, ist dies auch die Botschaft an Russland, sich aus diesem Teil der Welt zurückzuziehen."

