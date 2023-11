Auch USA machen Druck für längere Feuerpause

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu gibt den Amerikanern dafür maximal zehn Tage Zeit, bevor er die Feuerpause beenden, und den Krieg in Gaza fortsetzen will. Und das auch nur, wenn die Hamas an jedem einzelnen Tag mindestens zehn Geiseln freilässt.

Lesen Sie dazu auch: Uneinigkeit über die Namenslisten: Befreiung von Geiseln gerät ins Stocken

Vor diesem Hintergrund reiste Joe Bidens Mann für heikle Missionen, CIA-Direktor William Burns, unter einem Schleier der Geheimhaltung nach Katar. Bekannt ist nur, dass Burns unter Vermittlung des Scheichtums und in enger Koordination mit dem israelischen Geheimdienst Mossad versucht, die Freilassung weiterer Geiseln zu erreichen.

Der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, Jake Sullivan, erklärte, Biden sei eng in die Bemühungen eingebunden. Bisher kann der US-Präsident nur begrenzte Erfolge vorweisen. Die Freilassung der vierjährigen Avigail Idan am Sonntag ist bisher die einzige US-Geisel, die freigekommen ist. Biden hatte seine bekannte Animosität zu Netanjahu nach den Terroranschlägen zur Seite gestellt und war demonstrativ nach Tel Aviv gereist, um seine volle Solidarität mit Israel zum Ausdruck zu bringen. Seitdem nutzten die Amerikaner alle verfügbaren diplomatischen, militärischen und geheimdienstlichen Kanäle, um Einfluss auf die Verbündeten zu nehmen.

Ohne allzu großen Erfolg. Israel setzte sich über die Warnungen aus Washington hinweg und startete eine großangelegte Bodenoffensive und Bombenkampagne im Norden Gazas. US-Außenminister Antony Blinken, der diese Woche ebenfalls in der Region ist, kritisierte Anfang November öffentlich, "dass bei Weitem zu viele Palästinenser getötet worden sind".

Video: ORF-Korrespondent Tim Cupal berichtet, was über die Bedingungen der israelischen Geiseln der Hamas bekannt ist.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza spricht von 14.800 Getöteten, die meisten Frauen und Kinder. Eine Zahl, die nach Angaben aus dem US-Außenministerium sogar noch höher sein könnte. Mehr als 1,7 Millionen Menschen oder rund 80 Prozent der Bevölkerung mussten ihre Häuser verlassen.

Wie die New York Times am Dienstag berichtet, hat das Weiße Haus unmissverständlich klargemacht, dass Israel im Süden des Gazastreifens sehr viel "chirurgischer" vorgehen müsse. Krankenhäuser, UN-Flüchtlingslager, Wasser- und Strom-Infrastruktur müssten von Angriffen ausgeklammert werden. Die internationalen Organisationen könnten die humanitäre Krise nicht mehr bewältigen, die Bombardements wie im Norden auslösten. Ein hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses erklärte, dass die Israelis sich offen dafür gezeigt hätten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Spang US-Korrespondent Thomas Spang