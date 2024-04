Biden, „Uncle Bosie“ und die Kannibalenlegende

Bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania erzählte Biden eine Anekdote über seinen Onkel Ambrose "Bosie" Finnegan, der 1944 bei einem Flugzeugabsturz vor Papua-Neuguinea ums Leben gekommen war. "Er wurde über Neuguinea abgeschossen, und man hat seine Leiche nie gefunden, weil es in diesem Teil von Neuguinea wirklich viele Kannibalen gab", sagte Biden. Diese Kannibalen-Anspielung entpuppte sich jedoch rasch als Legende. Dem Regierungschef von Papua-Neuguinea, James Marape, war sie aber immerhin so wichtig, dass er Bidens Erzählung als "Moment der Verwirrung" einstufte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper