US-Milliardär Epstein verletzt in Zelle aufgefunden

US-Medien berichteten unter Berufung auf Ermittlerkreise am Mittwochabend, Wächter hätten Epstein fast bewusstlos mit Blutergüssen am Nacken entdeckt. Die Ermittler halten demnach auch einen Suizidversuch für möglich. Sie untersuchten aber gleichzeitig, ob Epstein Opfer eines Angriffs wurde, wie unter anderem der Fernsehsender NBC New York und die New York Post berichteten. Seine Verletzungen seien nicht gravierend.

Vergangene Woche hatte der zuständige Richter Epsteins Antrag auf Freilassung auf Kaution abgelehnt. Nach seiner Auffassung besteht bei dem 66-jährigen Milliardär Fluchtgefahr. Für den 31. Juli war eine weitere Anhörung vorgesehen.

Epstein werden von der Staatsanwaltschaft Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen. Zwischen 2002 und 2005 soll er dutzende teils minderjährige Mädchen in seinen Häusern in New York und Florida sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 45 Jahre Haft.