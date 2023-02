Mann wollte im Drogenrausch Hendl in Bankfiliale grillen

In einer Bankfiliale in Görlitz im deutschen Bundesland Sachsen hat ein Mann versucht, mit Hilfe von angezündeten Blanko-Zahlscheinen ein Hendl zu braten. Der 36-Jährige stand unter Drogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Test habe positiv auf Amphetamine angeschlagen.

Der Mann habe am Sonntag in der Bank mehrere der Überweisungsträger angezündet und das Hühnerfleisch darüber gehalten. Als die Polizei eintraf, um dem Treiben eine Ende zu setzen, brannte es zwar nicht mehr, jedoch sei durch den Grillversuch ein Brandschaden in Höhe von 800 Euro entstanden. Der Kriminaldienst ermittle, teilten die Beamten weiter mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.