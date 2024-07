Lufthansa stellt Nachtflüge in den Libanon vorläufig ein

Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten setzten die Airlines der Gruppe ihre Nachtflüge von und nach Beirut bis einschließlich 31. Juli aus, teilte der Konzern mit. Tagflüge von und nach Beirut würden unverändert angeboten. Die Lufthansa-Tochter AUA fliegt nicht nach Beirut.

Das Außenministerium in Wien warnt Österreicher angesichts des aktuellen Konflikts mit Israel schon länger vor Reisen in den Libanon. Österreichische Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, das Land zu verlassen. "Aufgrund der aktuell angespannten Lage in der Region ist von einer erhöhten Gefährdung auszugehen", heißt es auf der Website des Ministeriums.

