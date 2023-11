Klinik-Mitarbeiter verging sich an über 100 Leichen

Zu diesem Ergebnis kommt ein nun veröffentlichter erster Teil eines Untersuchungsbericht. Managementfehler sowie ein "anhaltender Mangel an Neugier" hätten es dem Täter erlaubt, seinen Missbrauch so lange zu begehen, sagte der Vorsitzende der Untersuchung, Jonathan Michael.

Der frühere Krankenhaushandwerker saß bereits eine lebenslange Haftstrafe für die sexuell motivierten Morde an zwei jungen Frauen in den 80er-Jahren ab, als seine nekrophilen Verbrechen ans Licht kamen. Der 69-Jährige arbeitete von 2005 bis 2020 in zwei Krankenhäusern im südostenglischen Kent und missbrauchte in dieser Zeit die sterblichen Überreste von mindestens 101 Frauen und Mädchen im Alter von neun bis 100 Jahren.

Leichenhalle in einem Jahr 444 Mal besucht

Michael sprach bei einer Pressekonferenz in London von "verpassten Gelegenheiten", die Arbeitspraktiken des Mitarbeiters zu hinterfragen. "Er arbeitete routinemäßig über seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus und übernahm Aufgaben in der Leichenhalle, die nicht notwendig waren, oder die nicht von jemand ausgeführt werden sollten, der wie er chronische Rückenprobleme hat", sagte Michael. "Das wurde nie richtig hinterfragt."

In einem Jahr habe der Täter die Leichenhalle 444 Mal besucht, aber es sei "unbemerkt und unkontrolliert" geblieben, fuhr er fort. Michael forderte die Krankenhausgruppe Maidstone und Tunbridge Wells NHS Trust dazu auf, "ernsthaft und sorgfältig über ihre Verantwortung für die Schwächen und Versäumnisse nachzudenken" und seinen Empfehlungen zu folgen. Die Empfehlungen beinhalten etwa die Einrichtung von Sicherheitskameras in der Leichenhalle der Krankenhäuser und den Obduktionsräumen. Zudem wird vorgeschlagen, dass Mitarbeiter des Hauspersonals in diesen Bereichen zu zweit arbeiten.

