Kleinkind (13 Monate) in Italien von 2 Pitbulls totgebissen

Die Hunde gehörten einem Freund der Mutter des Kleinkindes, die ebenfalls verletzt wurde. Sie wurde mit tiefen Bisswunden ins Spital eingeliefert, schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

In Oberösterreich hatte erst im Vorjahr die tödliche Hundeattacke in Naarn für Entsetzen gesorgt. Lesen Sie dazu auch: Nach Hundeattacke in Naarn: "Das sind tödliche Waffen auf vier Beinen" (OÖNplus)

In Italien kommt es immer wieder zu tödlichen Beißattacken von Hunden. Bei einem Lauf in der Nähe von Rom war im Februar ein Jogger von drei Rottweilern attackiert und getötet worden. Der 39-jährige Mann wurde in einem Park der italienischen Kleinstadt Manziana von den Hunden zu Tode gebissen. 2017 war ein einjähriges Mädchen von zwei Pitbulls totgebissen worden.

