Nach Hundeattacke in Naarn: "Das sind tödliche Waffen auf vier Beinen"

Noch am Montagabend, wenige Stunden nachdem die Polizei bestätigte, dass es sich bei dem Opfer des tödlichen Hundeangriffs in der Ortschaft Sebern um eine Frau aus der unmittelbaren Nachbarschaft handelte, versammelten sich die Nachbarn der 60-Jährigen an der Unglücksstelle. "Wir haben Kerzen mitgebracht, uns an den Händen gefasst und für Herta gebetet", sagt Johann Voglhofer.