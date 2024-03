Deutscher Bundeswehrsoldat erschoss vier Menschen

Unter den am Freitag entdeckten Toten sei auch ein Kind, teilten die Polizei Rotenburg an der Wümme und die Staatsanwaltschaft Verden mit. Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel im Landkreis Rotenburg. Der mutmaßliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt.

Er sei festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. "Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden." Ein Großaufgebot an Polizisten sei im Einsatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.