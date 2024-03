Auf Mallorca: 4-Jähriger in Wäschetrockner erstickt

Ein Vierjähriger ist beim Versteckspielen auf Mallorca in einen Wäschetrockner geklettert, hat die Tür zugezogen und ist dann erstickt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Unglück habe sich am Donnerstag in der Wohnung der Eltern in dem beliebten Ferienort Magaluf im Südwesten der Ferieninsel ereignet, berichteten die "Mallorca Zeitung" und das "Mallorcamagazin".

Eine Tante habe auf den Buben aufpassen sollen, während die Eltern bei der Arbeit gewesen seien. Sie sei aber eingeschlafen. Später habe sie zusammen mit der Großmutter länger vergeblich nach dem Buben gesucht, bis sie ihn schließlich in dem Trockner entdeckten.

Er habe aber schon keinen Puls mehr gehabt und Rettungssanitäter hätten nur noch seinen Tod feststellen können. Der Bub sei schon öfter ausgeschimpft worden, weil er in den Trockner geklettert war, schrieb die Zeitung. Die Familie, bei der es sich um Einheimische handelte, hätten psychologische Betreuung erhalten.

