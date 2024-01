Viel mehr als ein "bunter Hund": Harry Styles stellt die Mode auf den Kopf

Liebt er Frauen? Steht er auf Männer? Oder beides? Hin und wieder wird Harry Styles mit der Schauspielerin Taylor Russell (29) gesichtet, bei einem Konzert von U2 oder beim Schwimmen in einem öffentlichen Badesee im Norden von London. Genaueres weiß man allerdings nicht.

Dass überhaupt derart über seinen Beziehungsstatus spekuliert wird, liegt nicht zuletzt an der Kleiderwahl, denn der Sänger, der am 1. Februar seinen 30. Geburtstag feiert, stellt seit Jahren die Mode auf den Kopf. Von Seidenblusen und geblümten Hemden bis hin zu glitzernden Jumpsuits und rosa Stickwesten trägt er alles kunterbunt durcheinander. Gern zeigt er sich in auch in Damenkleidern und mit Perlenkette – das Spiel mit den Geschlechtern ist längst zu seinem Markenzeichen geworden.

2020 war er der erste Mann, der allein das Cover der US-"Vogue" zierte – im bodenlangen Rüschenkleid mit schwarzem Dinner-Jackett. Das Outfit wurde später zum Exponat einer Ausstellung über Männermode im Londoner Victoria & Albert Museum.

Erst Boyband, jetzt Stilikone

Bekannt wurde Harry Styles 2010 als Mitglied der Jugendband One Direction, seit 2017 ist er auch als Solosänger überaus erfolgreich. Mit "Sign of the Times" erreichte er 2017 die Spitze der britischen Charts, in Österreich gelang ihm das 2022 mit "As It Was". 60.000 Fans feierten ihn im vergangenen Jahr bei einem Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion – viele von ihnen "stilgerecht" mit Federboa, Cowboy-Hut oder auch Engelsflügeln.

Aufgewachsen ist Styles, der auch als Schauspieler arbeitet, in einem Dorf nahe Manchester. Seine Musikkarriere nahm ihren Lauf, als der Brite im Alter von 16 bei der Castingshow "The X Factor" auftrat. Dort erzählte er, dass er nebenbei in einer Bäckerei jobbe. Damit war nach "The X Factor" und dem Erfolg der dort formierten Band One Direction Schluss. Nach dem Ende der Boygroup begann Styles eine Solokarriere und wurde noch berühmter. Seine eingängigen Popsongs mit Anleihen an den 70er-Jahre-Rocksound von Bands wie etwa Fleetwood Mac brachten ihm Kritikerlob ein.

Immer nett, gerne niedlich

Der Musiker ist zudem ganz vorne dabei beim "Cute"-, also Niedlichkeits-Trend in der aktuellen Popkultur. Man denke nur an den Film "Barbie" oder süße Selfie-Filter in den sozialen Medien.

Styles macht den Trend mit und entscheidet sich oft für entsprechende Outfits: Einen flauschig blauen Strickpullover mit aufgestickter Comic-Ente trägt er ebenso wie einen mit Schafen drauf.

Ein Lied von Styles heißt "Treat People with Kindness" und das meint er wohl ernst. Auf seinen Konzerten wirkt er wirklich sehr "kind", also nett. Er ruft die Leute auf, sich an den Händen zu nehmen und sich eine gute Zeit zu wünschen.

In Interviews spricht er über seine Erfahrungen in der Therapie. Das passt zu unserer Zeit, in der es normaler geworden ist, über Gefühle zu sprechen, und mehr Feingefühl herrscht, was sexistische Diskriminierung angeht.

Natürlich ist er nicht der erste Popstar mit androgynem Kleidungsstil. Doch während Stars wie David Bowie ihrer Zeit voraus waren, trifft Harry Styles den Zeitgeist genau.

