US-Rapper Sean Kingston nach Razzia verhaftet

Kingston, der mit bürgerlichem Namen Kisean Anderson heißt und unter anderem mit dem Song "Beautiful Girls" bekannt wurde, sei am Donnerstag von den Beamten nahe Fort Irwin im Osten des Bundesstaates festgenommen worden.

Dem 34-Jährigen werden laut Polizei zahlreiche Betrügereien und Diebstähle vorgeworfen. Nach einer Razzia in Kingstons Haus in Florida in den vergangenen Tagen war Berichten zufolge auch seine Mutter festgenommen worden. Auf Instagram teilte der Musiker mit, dass es ihm und seiner Mutter gut gehe. Seine Anwälte kümmerten sich um die Angelegenheit.

