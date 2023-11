Trennungs-Schlammschlacht kostet Amira Pocher Werbejob

Scheidung, öffentlicher Rosenkrieg, Liebesgerüchte – die Schlagzeilen der letzten Wochen über Noch-Ehepaar Pocher waren nicht wirklich positiv. Nun hat Amira Pocher deswegen sogar einen Job verloren: Die Ex von Oliver Pocher hätte am Wochenende in Idar-Oberstein zur Juwelen-Botschafterin gekürt werden sollen, doch dann wurde kurzerhand eine andere ausgewählt.

Gegenüber der deutschen "Bild" verriet der Geschäftsführer des Verbands: "Wir brauchten Planungssicherheit und wir hatten das Gefühl, dass wir die mit Frau Pocher nicht haben. Die ganze negative Presse aktuell passt auch nicht so ganz." Statt Amira wurde übrigens Schauspielerin Liu Baffoe zur Botschafterin genommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper