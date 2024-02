Schneider in Schwarz-Gold am Opernball

Moderatorin, Fernsehproduzentin, Köchin und Designerin Silvia Schneider wird diese Woche gleich auf zwei Bällen tanzen. Am Donnerstag, 8. Februar, ist sie Gast am Wiener Opernball, am Freitag, 9. Februar, moderiert die 41-Jährige gemeinsam mit Ö3-Mikromann Tom Walek die OÖN-Galanacht des Sports im Linzer Brucknerhaus.

Beim Entwurf des Kleides, das die Linzerin am heurigen Opernball tragen wird, hatten gleich mehrere Experten ihre Finger im Spiel: die österreichische Kostümbildnerin Stephanie Hofer, das englische Modehaus DSI London und Silvia Schneider höchstpersönlich.

"Das Herzstück des opulenten Designs ist ein vollständig mit goldenen Swarovski-Kristallen besetzter Bodysuit", schwärmt die Moderatorin und gesteht, dass sie Mühe bei der Anprobe hatte. "Es ist nicht einfach, in diese Kreation zu schlüpfen; der Suit liegt wie eine zweite Haut an, die einiges zeigt, aber gleichzeitig auch alles verdeckt. Das schwarze Kleid umspielt die Figur und betont sie gleichzeitig. Es ist das perfekte Zusammenspiel aus Hingabe und Zurückhaltung, und ich freue mich wahnsinnig darauf, damit die Feststiege in der Oper hinaufzuschreiten", sagt Schneider. Bei der Galanacht des Sports wird sie ganz in Gold erscheinen. (bar)

Autorin Barbara Rohrhofer

