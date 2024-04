Prinz William übernimmt wieder royale Pflichten

Prinz William half, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen.

Der 41 Jahre alte Kronprinz besuchte in der Grafschaft Surrey eine Organisation, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Williams Frau hatte am 22. März eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, zurzeit unterzieht sie sich einer prophylaktischen Chemotherapie

William hatte bereits nach dem Krankenhausaufenthalt seiner Frau im Jänner seine Auftritte deutlich zurückgefahren. Seit Verkündung ihrer Krebserkrankung war er gar nicht mehr offiziell aufgetreten. Vergangenen Freitag besuchte er mit seinem ältesten Sohn George das Viertelfinale der Europa Conference League in Birmingham. Auch Williams Vater, König Charles III. (75), ist an Krebs erkrankt und hat seine offiziellen Termine stark reduziert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper