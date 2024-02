Prinz Ernst August von Hannover wird 70

Er steht dem ältesten europäischen Adelsgeschlecht vor und ist ein Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm. In der Öffentlichkeit ist Ernst August von Hannover, der am Montag 70 wird, aber vor allem durch eine Reihe von Eskapaden bekannt, die ihn auch mit dem Gesetz in Konflikt brachten.

Lesen Sie mehr: Ernst August - der Prinz im Porzellanladen

Skandal in Grünau

2020 verurteilte ihn etwa ein österreichisches Gericht wegen einer Attacke auf Polizisten in seinem Jagdschloss in Grünau zu einer Bewährungsstrafe. Der unter Alkoholeinfluss stehende Prinz habe einen Beamten verletzt sowie weitere Einsatzkräfte beleidigt, befanden die Richter.

Geboren wird der Aristokrat, der mit vollem Namen Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-Ludwig Prinz von Hannover heißt, am 26. Februar 1954 in Hannover als künftiger Chef des Fürstenhauses der Welfen.

Caroline von Monaco bei einer Gala 2018 Bild: (Epa/Jochen Lübke/Apa/Valery Hachel/Lucas Barioulet)

Er absolviert eine Ausbildung zum Landwirt, betätigt sich als Geschäftsmann sowie Tier- und Dokumentarfilmer. Ende der 90er Jahre heiratet er – nach der Scheidung von Chantal Hochuli, mit der er zwei Söhne hat – Caroline von Monaco (67), die Schwester des monegassischen Fürsten Albert.

Ungefähr zur selben Zeit macht der Urahn des legendären mittelalterlichen Herzogs Heinrich des Löwen mit einem Übergriff erstmals Schlagzeilen: 1998 attackiert er einen Journalisten mit einem Regenschirm. Die Anklage wird gegen eine Zahlung von Schmerzensgeld eingestellt. Es folgen weitere Empörungswellen – etwa weil er bei der Weltausstellung 2000 in Hannover in unmittelbarer Nähe des türkischen Pavillons uriniert haben soll. Über Jahre zieht sich ein Rechtsstreit um einen Angriff auf einen Hotelier in Kenia hin. Am Ende wird der Prinz wegen Ohrfeigen rechtskräftig zu einer Strafe von 200.000 Euro verurteilt.

Tochter Alexandra, die in Vöcklabruck zur Welt kam Bild: (Epa/Jochen Lübke/Apa/Valery Hachel/Lucas Barioulet)

1999 kommt Alexandra, die Tochter von Caroline und Ernst August, im Krankenhaus in Vöcklabruck zur Welt. Mit den Jahren werden gemeinsame Auftritte des Paares immer seltener. Auch das löst Spekulationen aus. Der Prinz wohnt meist in seinem Jagdschloss in Grünau, Caroline zieht es nach Monaco zurück.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper