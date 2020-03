Prêt-à-porter in Paris: Powerlook von Givenchy

Die Gäste des Modehauses Givenchy legten am Sonntagabend in Paris eine kleine Reise zurück, um die neue Herbst-/Winterkollektion zu sehen. Die Show lief am hinteren Ende des Pariser Bois de Boulogne, im Hippodrome de Longchamp. Am Ort angekommen, wurden sie mit harten Technobeats und Absinth begrüßt.

Entsprechend hart war auch der Look, den Clare Waight Keller diesmal vor Augen hatte. Die britische Designerin ließ sich von unnahbaren Arthouse-Heldinnen inspirieren. Gleich zu Beginn schickte sie eine Reihe echter Poweroutfits über den Laufsteg wie zum Beispiel schicke Mantelkleider mit voluminösen Ärmeln oder oversized geschnittene Anzüge mit betonten Schultern. Ihr Lieblingsmodel: Kaia Gerber, die Tochter von Ex-Supermodel Cindy Crawford.

