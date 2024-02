Oliver Pocher mit überraschendem Gast beim Opernball

Comedian Oliver Pocher kommt laut Medienberichten in Begleitung seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden am Donnerstag zum Wiener Opernball. Wie Manager Helmut Werner bestätigte, landen die beiden am Mittwoch aus Miami kommend in Wien. Das ehemalige Paar wird in der Loge des deutschen Unternehmers Markus Deussl Platz nehmen.

Der gemeinsame Besuch "gibt Grund zur Spekulation um den Beziehungsstatus der beiden Ex-Eheleute", wie Werner meinte. In der Loge von Deussl werden auch "Django" Franco Nero und der Barde zu finden sein.

