Nach Dschungelcamp-Aus: Cora Schumacher rechnet mit Oliver Pocher ab

Schon nach drei Tagen schmiss die Ex-Frau vom ehemaligen Formel1-Fahrer Ralf Schumacher im Dschungelcamp hin. Am Montagabend zeigte RTL das ganze Drama im TV.

"Schatzi, ich glaube, ich möchte nach Hause. Das mit meinem Husten, ich halte das nicht mehr aus", hatte sie einem Mitstreiter im Camp noch verraten. Dann ging alles ganz schnell: "Ich will jetzt hier raus! Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!" Im Dschungeltelefon bricht sie in Tränen aus, weint und hustet, schluchzt dann ihren Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sorry."

Als Cora von allen herzlich verabschiedet wird, ist die Schumacher-Ex gerührt. "Dieser Zusammenhalt ist etwas, das ich zu Hause in der Form nicht habe und vielleicht auch gar nicht kenne."

Das Lachen verging ihr aber spätestens am nächsten Tag, als sie zurück im Hotel erstmals die Sticheleien von Oliver Pocher lesen musste. Nachdem sie die Affäre der beiden öffentlich gemacht hatte, hatte der Comedian böse über die Blondine abgelästert. So unterstellte er ihr mangelnde Intelligenz. Auf seiner "Liebeskasper"-Tour feuerte Pocher Sprüche ab wie: "Wir haben uns in einer Bibliothek kennengelernt. Sie hat sich ein Malbuch ausgeliehen."

"Ich brauche keinen Oliver Pocher"

Auf Instagram und auch auf der Bühne scherzte Pocher zudem bereits mehrmals, dass er eigentlich eine Affäre mit Coras Ex-Mann Ralf Schumacher habe, statt mit Cora selbst. So sei er "gerade händchenhaltend mit Ralf", der "ein bisschen verschmust" sei nach dem sie "Sex hatten", in die Bibliothek hereingekommen und habe dort Cora kennengelernt.

Cora Schumacher scheint die Witze nicht allzu lustig finden: "Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon?" Sie schießt zurück: "Wenn man mal zurückblickt, definiert er sich immer über seine Beziehungen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es bei ihm nicht so richtig klappen mag mit Frauen."

